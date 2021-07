A la Une . Pierrefonds : Pousseurs et spectateurs jugés

Le tribunal de police de Saint-Pierre a examiné ce mardi une dizaine de dossiers liés à la pousse. Par PB - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 19:29

Les amateurs de pousse voitures, deux-roues ou sono avaient pris l’habitude de se rassembler sur la ZAC de Pierrefonds le week-end et plus largement le dimanche après-midi à l’instauration du couvre-feu.



Depuis un an, les forces de police mènent "un travail de fond" pour tenter d’enrayer ce phénomène sur "la piste rouge".



Au fur et à mesure des opérations menées et des dispositifs déployés, pousseurs et spectateurs sont identifiés. Ce mardi, ils avaient rendez-vous avec la justice, convoqués devant le tribunal de police.



Excès de vitesse, non-port du casque et des gants, stationnements gênants voire dangereux…les contrevenants identifiés le 13 septembre 2020 se sont vus rappeler les risques qu’ils encouraient et ceux qu’ils font prendre aux spectateurs. Ces derniers se mettent également en danger en y assistant, a rappelé la juridiction.



Pour ces contraventions de 4ème classe, des amendes de 250 à 800 euros ont été prononcées, en fonction du cumul des infractions, à l’encontre pour la plupart de jeunes hommes mais aussi à l'encontre des redevables, titulaires de la carte grise quand le conducteur n’a pas été identifié.



Ces jugements ont été prononcés lors d’une audience "spéciale pousse" au tribunal de police de Saint-Pierre qui se tient au moins une fois par mois.