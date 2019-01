A la Une .. Pierrefonds : Levée de boucliers contre le projet d'élimination de déchets UVE

L’annonce de la notification du marché du futur Pôle Déchets Sud d’Ileva a provoqué une levée de boucliers d’associations de défense de l’environnement dont celle de l’artiste écologiste Richard Riani mais aussi de Génération écologie La Réunion.



En effet, Ileva a sélectionné le groupe qui aura la charge de concevoir, réaliser et exploiter le projet d’Unité de valorisation énergétique (UVE) alimentée par du combustible de récupération solide (CSR) issus des déchets. Le groupement Constructions industrielles de la Méditerranée a finalement remporté le marché, le groupe Vinci, qui avait également répondu à l'offre de marché public, n’aurait pas rendu le dossier en temps et en heure.



Un incinérateur qui ne dit pas son nom



Prévue pour une capacité de 130.000 tonnes avec une production estimée de 15MW, cette UVE n’est qu’un incinérateur pour Richard Riani. Un projet porté par le syndicat mixte des déchets du Sud et de l’Ouest et son président Michel Fontaine qui, de surcroît "avance en misouk". "Il n’y a pas eu de débats. On nous fait croire aujourd’hui qu’il est trop tard mais rien n'a été fait depuis plus de 13 ans". L’artiste porte une grande attention à la question de la valorisation des déchets à travers son art mais aussi sur le plan politique. En 2006, il a notamment participé à la rédaction d’un ensemble de propositions de l’instance locale de concertation pour le traitement des déchets.



Changement de comportements, tri et recyclage sont des alternatives pour lui à l’UVE. L'alternative à l'incinérateur est également créateur de davantage d’emplois, approuve le peintre. "Une histoire de gros sous par manque d’ambition écologique", avance-t-il, inquiet également de l’impact sanitaire et des déchets qui pourraient être importés de pays de l’océan Indien "pour nourrir la bête". A cela s’ajoute "les résidus dangereux qui seraient également enfouis".

Un combat que Richard Riani mène au côté du mouvement Génération Ecologie Réunion de Vincent Defaud et Luc Lallemand pour "l’intérêt commun", "l’avenir de La Réunion", en dehors des considérations personnelles politiques de chacun.



"Il faut dépasser ce genre de débats, nous réunir pour mener des actions", acquiesce Luc Lallemand. Le président du mouvement des écologistes réunionnais pointe également un manque de transparence, notamment autour du montage financier de l’opération au coût estimé à 230 millions d’euros. "Le plan financier ne tient pas debout alors que le prix d’achat de l’électricité n’est pas encore fixé" par la commission de régulation de l’énergie (CRE). "Michel Fontaine veut aller trop vite". Contacté, le président d'Ileva n'a, à l'heure où nous écrivions ses lignes, pas donné suite à nos demandes d'interview. PB Lu 507 fois





