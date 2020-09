A la Une . Pierrefonds: Les rodéos sauvages dans le viseur de la police

Une opération de police contre les rodéos sauvages était menée dans la nuit de vendredi à samedi à Pierrefonds. Dans ce secteur prisé des amateurs de "pousse", les policiers ont arrêté plusieurs scooters débridés et relevé plus de 39 contraventions. Par Charlotte Molina - Publié le Dimanche 20 Septembre 2020 à 09:06 | Lu 638 fois

Un scooter contrôlé à 123 km/h, et 7 autres deux-roues débridés, au total ce sont 8 véhicules qui ont été mis en fourrière ce vendredi soir.



Les motards de la Police nationale et du groupe de sécurité routière étaient mobilisés dans la nuit de vendredi à samedi pour mettre fin aux rodéos sauvages du côté de Pierrefonds comme le relate le JIR.



C’est sur la RN2, en contrebas de la rue de Croix Jubilé, que les délinquants routiers ont commis pas moins de 39 infractions au code de la route résultant en autant de contraventions.



Les émissions de fumée ainsi que le port du casque et de gants ont également fait l’objet de contrôles lors de cette opération.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur