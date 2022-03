La grande Une Pierrefonds : Les pompiers interviennent pour un radar incendié et se font caillasser

Intervenus à Pierrefonds pour éteindre l'incendie d'un radar, les pompiers sont tombés sur un feu de poubelle à leur retour et se sont fait caillasser. Par N.P - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 06:34

Les pompiers sont intervenus ce samedi pour éteindre l'incendie du radar de pierrefonds (dans le sens Saint-Louis/Saint-Pierre).



À leur retour, les soldats de feu sont tombés sur un feu de poubelle, allée des Cèdres, et se sont fait caillasser. Les six pompiers mobilisés ont dû quitter rapidement les lieux.