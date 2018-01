A la Une . Pierrefonds: Le train d'atterrissage n'aurait pas été actionné par le pilote





L'enquête de la brigade de gendarmerie des transports aériens n'est cependant pas terminée. L'atterrissage des plus délicat réalisé en fin d'année dernière à Pierrefonds serait dû à un oubli du pilote.Le Quotidien révèle ce vendredi que l'enquête s'oriente vers une défaillance humaine. Il n'aurait été décelé aucun défaut mécanique sur le Beechcraft 58 Baron dont le train d'atterrissage ne s'était pas ouvert, selon le rapport du pilote après l'incident. C'était le 27 décembre dernier. Ce jour-là, l'avion s'était donc posé sur son fuselage. Les deux hélices et moteurs avaient été fortement endommagés ainsi que tout le fuselage qui avait râpé le tarmac sur environ 400 mètres.A bord, heureusement tous indemnes, le pilote expérimenté âgé de 40 ans et cinq touristes métropolitains de retour d'un survol de l'île.Estimées à 150.000 euros , les réparations ne seront jamais entreprises puisqu'il reviendrait, pour la société Fly Services, à acquérir un nouveau bi-moteur neuf.L'enquête de la brigade de gendarmerie des transports aériens n'est cependant pas terminée.





