Pierrefonds : Le Pélicandrome inauguré

Ce vendredi 14 octobre 2022, le Président de la CASUD et du Syndicat Mixte de Pierrefonds, André Thien Ah Koon et le Préfet de La Réunion, Jérôme Filippini, accompagnés des maires des communes de la CIVIS et de la CASUD et de la représentante du Président du Département ont inauguré le Pélicandrome (parking d'une superficie de 2 hectares qui permet le stationnement du DASH et d'un avion long-courrier dans la perspective de la reprise prochaine des vols commerciaux).