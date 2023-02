Pierrefonds : Il force la baie vitrée pendant qu'elle jardine

Après avoir passé près de 4 ans en prison, Noam* en ressort avec un projet, un travail et un logement. Une vie que le jeune homme peut enfin construire après des années d’errance. Mais alors qu’il tombe malade, sa vie bascule à nouveau et Noam retombe dans ses vieux travers.



Le 25 mai 2022, il s’introduit dans une maison dans le quartier de Pierrefonds en forçant la baie vitrée à l’arrière alors que la propriétaire jardine à l’avant. Il emporte une enceinte JBL, une montre de sport, une console de jeux et des bijoux. Le butin qu’il revend lui sert à s’acheter de la nourriture, assure Noam. Le jeune homme de 23 ans renoue avec sa vie de sans domicile fixe qu’il a connu de nombreuses années alors même qu’il n’était qu’un enfant.



Son casier entaché par 15 mentions, il finit par s’inscrire dans une démarche de réinsertion. "Quand je suis sorti, j’ai tout arrêté. J’étais bien et juste parce que j’ai été en arrêt maladie un mois, ils m'ont tout retiré", fulmine Noam. Il est finalement interpellé samedi dernier devant une discothèque de Saint-Pierre alors qu'une patrouille de police intervient pour des tensions. Noam était recherché, ses empreintes avaient été relevées sur un paquet de chips qu'il avait laissé sur le lieu du cambriolage.



Un "problème de confiance aux adultes et à la vie"



Se faire cambrioler est un acte traumatisant, lui rappelle le parquet. Son parcours difficile ne lui "donne pas non plus le droit de s’introduire chez les gens", le tance la procureure.



Son enfance lui a laissé un "problème de confiance aux adultes et à la vie", à côté la défense assurée par Me Brigitte Hoarau qui demande au tribunal d’entendre son besoin d’encadrement pour que son client puisse s’en sortir.



"Aussi douloureux que peut être l’échec, il vous a montré que vous avez été capable", pointe la présidente du tribunal. "La justice ne peut que vous donner des moyens mais il n’y a que vous qui puissiez vous en sortir. Et il peut y avoir des ratés", concède-t-elle également. Noam écope finalement d'1 an de prison avec maintien en détention. Seul l’un des deux sursis qui pesait au-dessus de sa tête a été révoqué.



*prénom d'emprunt