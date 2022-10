Revenir à la Rubrique CIVIS Pierrefonds Grand Sud, l'avenir se construit : Visite de l'EPFR dans la ZAC Roland Hoareau

Le quartier de Pierrefonds, à l’entrée ouest de Saint-Pierre, est un secteur qui concentre un potentiel de développement indéniable non seulement pour la ville de Saint-Pierre mais aussi pour le Grand Sud de La Réunion.



Un grand projet caractérise ce développement ambitieux :



La CIVIS développe actuellement une zone d’activité économique de près de 87 hectares à proximité de l’aéroport du Sud : la ZAC Roland HOAREAU (ex ZAC de Pierrefonds Aérodrome), identifiée comme le pôle économique à vocation régionale du Sud prévu au Schéma d’Aménagement Régional.

Elle est traversée de part en part par le TSCP et un Pôle d’échanges multi comprenant une gare TCSP, un parking relais et une passerelle piétonne est en cours de construction pour une livraison prévue août 2024.



LA ZAC ROLAND HOAREAU



L’objectif de cette opération :



- Répondre aux besoins économiques du territoire en offrant la possibilité aux entreprises de s’installer et de se développer, afin de créer des emplois et de la valeur ajoutée. L’ensemble des secteurs d’activité qui constituent le tissu économique du Sud et de l’île a été pris en considération. Des espaces dédiés à la production industrielle, aux entreprises artisanales, aux secteurs des services comme les pépinières d’entreprises et plus généralement à l’économie tertiaire vont être ainsi aménagés.



- Réaliser des équipements structurants et nécessaires pour le territoire C’est le cas pour les projets de port sec (début travaux 2023) et de plateforme de développement économique, qui faciliteront l’installation des activités d’import et d’export sur la zone Sud, en améliorant et en modernisant l’offre logistique déjà naissante. C’est également grâce à la création d’un véritable Éco-pôle que l’opération peut permettre la création des emplois issus de la nouvelle économie du développement durable.



L’opération s’intègre ainsi à l’ensemble du territoire Sud et y est reliée d’une part :



- Par le réseau routier, en lien direct avec la RN 1 par l’échangeur avec la RD 26 qui sera réaménagé, par un demi échangeur qui a été créé près du centre d’enfouissement



- Et à terme par une liaison directe vers la ZI 4 en passant devant l’aéroport, mais surtout par le projet de transport en commun en site propre porté par la CIVIS qui la traverse de part en part.



L’organisation est structurée autour :



- D’un axe majeur paysagé, accueillant le transport commun en site propre



- Les voitures pour accéder aux différents programmes immobiliers et leurs parkings associés



- Une piste cyclable et de larges trottoirs arborés dédiés à la promenade.



Les travaux de viabilisation de la première tranche ont été livrés en 2016 et ceux de la deuxième tranche en 2018.

Le bilan prévisionnel d’aménagement de l’opération s’équilibre autour de 110 millions d’euros.



LE CŒUR DE L’OPÉRATION DE LA ZAC ROLAND HOAREAU



Le cœur de l’opération s’organise autour d’une vaste place traversante, permettant une mise en relation du futur équipement public de type « palais des congrès » avec le pôle d’échanges. Elle permet surtout d’accueillir le franchissement piéton et cyclable qui enjambe la RN 1 vers Pierrefonds Village. En vis-à-vis, la construction d’un ensemble immobilier de loisirs qui se déploie sur près de 35000m2de surface de plancher vient compléter la programmation côté ZAC Roland HOAREAU. Le cœur de l’opération prend son assise sur une plateforme, de près



de 1 700 places de parkings enterrées, qui est reliée directement à l’échangeur de Pierrefonds/RN1 par l’intermédiaire d’un ring et de deux voies en entrée et sortie. L’ensemble immobilier de loisirs (détaillé plus bas)



LE PROGRAMME



QUELQUES CHIFFRES







LES PROJETS



La passerelle piétonne et cyclable (CIVIS)



Ce franchissement est indispensable pour permettre aux futurs résidents de Pierrefonds Village de se rendre sur le parvis du pôle d’échanges afin de prendre le TSCP. Il est envisagé sous forme de passerelle piétonne et cyclable.



La passerelle (300 mètres de long, 7 de large), véritable évènement urbain, est réservée aux piétons, aux vélos et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle a été déclarée lauréate de l’appel à projet national « Mobilités actives » 2019 et a reçu à ce titre un financement de près de 1.8 millions d’euros.



Elle partira de la cour de l’usine de Pierrefonds, participant de ce fait à la mise en valeur du projet de réhabilitation de la sucrière qui est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques.



Côté ZAC Roland HOAREAU, elle sera reliée directement au réseau cyclable, à la gare TCSP et au parking relais par l’intermédiaire d’un ascenseur.

LA GARE TCSP ET LE PÔLE D’ÉCHANGES (CIVIS)



Le programme du pôle d’échanges comprend :



- Une gare TCSP avec quais bus, locaux voyageurs, agence mobilité, station vélo – accès aux taxis.

- Un parking relais de 170 places.



Le profil en travers de la voie TCSP intègre la réalisation d’une voie vélo sur toute sa longueur. De plus la ZAC Roland HOAREAU est desservie par la Voie Vélo Régionale qui va de Saint- Pierre à Saint-Louis.



LE CENTRE DE TRANSPORT ALTERNÉO (CIVIS)



LES PROJETS PRIVÉS



- MULTIPLEXE : la réalisation d’un multiplexe de 10 salles de cinéma qui se développent sur 15 000 m2 (livraison courant 2023)



- PÔLE LOISIRS : , un pôle de loisirs indoor (livraison courant 2024) avec un vaste pôle de restauration qui se développe sur près de 18 0000 m2.



- ECOPÔLE : Une dizaine de projet en adéquation avec la gestion et la valorisation des déchets





