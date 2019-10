Pierrefonds : Frayeur pour un parachutiste à l'ouverture de sa voile

Plusieurs ouvriers d’un chantier de Pierrefonds ont observé un parachutiste en difficulté ce matin. Pensant dans un premier temps qu'il était tombé dans l'eau, ils ont en réalité, aperçu sa voile tomber dans l'eau.



En effet, lorsqu'un parachutiste effectue un saut, son parachute comprend deux voiles, une voile principale et une voile de secours. Le parachutiste ayant eu un problème à l'ouverture a libéré sa voile principale et déployé la voile de secours. C'est sa voile principale, portée par le vent, qui a atterri dans la mer.



Le parachutiste s'est posé normalement avec sa voile de secours. Il est saint et sauf.