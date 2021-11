A la Une . Pierrefonds : Avant de faire peau neuve, l’usine doit être dépolluée

Le quartier de Pierrefonds devrait changer de visage. Autour de l’ancienne usine sucrière, la ville de Saint-Pierre et la Civis ambitionnent de développer des logements mais aussi des activités économiques et culturelles. Le site inscrit au titre de monuments historiques depuis 1988 devra avant tout être dépollué et désiamanté. Par PB - Publié le Mercredi 10 Novembre 2021 à 11:27

Jusqu’en 1970, date de sa fermeture, l’usine sucrière de Pierrefonds constituait avec celle des Casernes et celle de Grands-Bois le fleuron de l'industrie agroalimentaire dans le sud. Après des années de délabrement, les bâtiments appartenant à la ville de Saint-Pierre doivent être réhabilités dans le cadre du projet Pierrefonds Village.



De l’amiante a été détectée dans les matériaux de construction des bâtiments et les machines agricoles, indique Sandrine Aho Nienne, adjointe à la politique culturelle de la ville. Pour pouvoir dépolluer le site (à l’exception de l’ancien magasin de sucre utilisé aujourd’hui par une troupe de théâtre et la maison de maitre), la mairie et la Civis ont répondu à l’appel à projet "Fonds Friches". 3,6 millions d’euros sont nécessaires à la rénovation du site qui pourrait accueillir des équipements publics, de l’activité commerciale et une offre culturelle. La réponse de l’Etat est attendue avant la fin de l’année.



Ce mardi, le conseil communautaire de la Civis a voté le transfert de maitrise d’ouvrage à l’intercommunalité "afin de permettre la réalisation des études et des travaux sur la partie relative à la dépollution du site ainsi que la programmation et la définition de l’opportunité commerciale du site".



Des pistes de développement ont déjà été proposées. Ainsi, le 13e Centre chorégraphique national pourrait s’installer à Pierrefonds. Le projet prévoit également l’ouverture d’une épicerie sociale et solidaire, d’une pharmacie, d’une crèche, d’un restaurant et d’un appart-hôtel au vu de la proximité immédiate de l’aéroport…



Outre les activités économiques, sociales et culturelles, le porteur de projet souhaite densifier le nombre de logements, 800 restant à créer. Le coût global de l'opération d'aménagement s'élève à plus de 30,7 millions d'euros.



Une passerelle viendra également relier la partie coté mer du quartier avec la ZAC Roland Hoareau à la partie côté montagne Pierrefonds Village, le tout pour un Pierrefonds Grand Sud, espèrent les deux collectivités.