Pierre Rabhi ou "la sobriété heureuse"

"J'avais vingt ans et la modernité m'est apparue comme une immense imposture."Pierre Rabhi a 20 ans, à la fin des années 50, lorsqu'il décide de se soustraire, par un retour à la terre, à la civilisation hors sol qu'ont commencé à dessiner sous ses yeux, ce que l'on nommera plus tard" les Trente Glorieuses". De son vrai nom Rabah Rabhi , né le 29 mai 1938 à Kenadsa en Algérie, cet homme a vécu sa pensée, et a transmis son vécu.



Essayiste, romancier, agriculteur, philosophe, conférencier, écologiste, sage de notre temps, il fut avant tout le témoin lucide de notre époque, en guerre pacifique contre l'hyper- consommation, la surproduction des riches et la malnutrition généralisée. Face à la société de surabondance sans joie, et non sans misère matérielle, dans laquelle les pays dits développés sont enlisés, la "sobriété heureuse" représente une alternative réaliste. Force de libération physique et morale, elle est un acte politique de légitime résistance, comme le Mahatma Gandhi en son temps, face à cette machine de production capitaliste, qui détruit la planète et aliène la personne humaine. Les réflexes boulimiques du toujours plus, la progression de la fracture nantis-démunis, préparent un champ de ruines, sur lequel nous divisons l'humanité, et alimentons l'appétit vorace de quelques- uns, au détriment de la majorité souffrante.



Pour en avoir fait une option de vie depuis plusieurs années, Pierre Rabhi nous a fait part des actions concrètes menées en faveur de la sobriété, valeur d'équilibre et de bien-être. Il nous invite à une forme de simplicité et de gratitude, qui, en s'épanouissant au plus profond de notre être, donne à notre présence au monde un sens et une légèreté singulière, fruit d'une méditation sur la démesure et l'impermanence humaines.



"Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité, sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie ,sera considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine." Il est impossible de maintenir encore longtemps l'idéologie d'une croissance infinie. Il est avéré que celle-ci est destructrice et insoutenable d'un point de vue biologique et géologique. Le soi-disant progrès agronomique détruit le rapport protecteur des paysans avec leur terre, et crée une pauvreté dont ils ont bien du mal à se remettre. En fait, cette politique serait en train de les tuer au nom du profit, purement et simplement.



Cependant, petit à petit, chacun faisant sa part , comme le colibri, il est possible de tourner le dos à un mode d'existence qui nous épuise, et épuise la Terre que nous habitons tous, car "la vie n'est une belle aventure que lorsqu'elle est jalonnée de petits ou grands défis à surmonter , qui entretiennent la vigilance, suscitent la créativité , stimulent l'imagination, et, pour tout dire, déclenchent l'enthousiasme, à savoir le divin en nous."