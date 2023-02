A la Une . Pierre Palmade victime d'un AVC

Alors qu'il se trouvait assigné à résidence dans un service d'addictologie dans le Val-de-Marne, l'humoriste a été victime ce samedi d'un accident vasculaire cérébral. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le quinquagénaire a été transféré au Kremlin-Bicêtre alors que deux enquêtes le concernant se poursuivent. Par NP - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 07:11

Selon le journal Le Parisien, Pierre Palmade a été victime, ce samedi dans la journée, d'un accident vasculaire cérébral. Son pronostic vital c'est pas engagé selon nos confrères mais le comédien a quitté le service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, où il était assigné à résidence, pour être transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre à Paris.



Après avoir provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, le 10 février dernier, Pierre Palmade est mis en examen pour « homicide et blessures involontaires ». Placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique par un juge des libertés et de la détention, le parquet de Melun en charge de ce dossier a fait appel de cette décision.

Une décision examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en fin de semaine et dont la décision est attendue pour ce lundi.



En parallèle, Pierre Palmade est menacé d’une enquête pour « détention d’images pédopornographiques » à la suite de dénonciations de deux hommes accusant l’humoriste d’avoir consulté des vidéos mettant en scène sexuellement des enfants.