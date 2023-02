Pierre Palmade placé en garde à vue

Le procureure de Melun (Seine-et-Marne) a annoncé le placement en garde à vue de Pierre Palmade. L'humouriste est entendu par les enquêteurs et doit livrer sa version des faits, d'après France Info . Il est soupçonné d'être impliqué dans l'accident de la route au lourd bilan, trois personnes ont été gravement blessées. L'accident s'est produit vendredi soir à Villiers-de-Bière . Trois véhicules étaient impliqués et a fait quatre blessés dont trois grièvement touchés. Les examens réalisés ont révélé que Pierre Palmade, soupçonné d'avoir été au volant de la voiture qui a provoqué les collisions, était positif à la cocaïne au moment des faits L'humoriste s'est exprimé à travers sa famille et a adressé ses excuses aux proches des personnes blessées dans l'accident. Un message auquel les familles des victimes auraient été " insensibles " selon leur avocat.