Pierre Palmade placé en détention provisoire

Après avoir provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants, le 10 février dernier, Pierre Palmade est mis en examen pour "homicide et blessures involontaires". Alors qu'il avait été placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique par un juge des libertés et de la détention, le parquet de Melun en charge de ce dossier avait fait appel de cette décision.



La décision a été examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en fin de semaine dernière et le délibéré vient de tomber. L'humoriste va être placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois dans un premier temps. Il est actuellement hospitalisé au Kremlin Bicêtre où il a été transféré après avoir fait un accident vasculaire cérébral. Ses jours ne sont pas en danger.



En parallèle, Pierre Palmade est menacé d’une enquête pour "détention d’images pédopornographiques" à la suite de dénonciations de deux hommes accusant l’humoriste de consultation de vidéos mettant en scène sexuellement des enfants.