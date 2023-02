A la Une . Pierre Palmade dans un état grave après un accident de voiture

Pierre Palmade a été gravement blessé dans un accident de la route qui a impliqué trois véhicules à Villiers-en-Bière. L'humoriste, connu pour ses collaborations avec Muriel Robin et Michèle Laroque, a été transporté d'urgence à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Par GD - Publié le Samedi 11 Février 2023 à 07:38

Pierre Palmade a été gravement blessé dans un accident de la route qui a eu lieu à Villiers-en-Bière, près de Melun, en Seine-et-Marne dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les informations recueillies, l'accident implique trois véhicules et a entraîné la blessure grave de cinq personnes.



L'acteur conduisait une voiture qui a percuté de plein fouet une autre voiture. Celle-ci était occupée par une femme enceinte accompagnée de son frère et de son enfant de six ans. Un troisième véhicule a également été impliqué dans l'incident. Le comédien était au volant d'une Peugeot 3008 qui se serait déportée et aurait heurté l'autre véhicule.



Des témoins disent avoir vu deux personnes prendre la fuite après la collision, tandis que le véhicule impliqué était immatriculé à une société de production appartenant à Palmade. L'humoriste, âgé de 54 ans, a été transporté d'urgence à l'hôpital par hélicoptère et son pronostic vital est engagé.



Palmade habite dans une commune voisine de Villiers-en-Bière et empruntait souvent cette route. Les causes exactes de l'accident sont toujours en cours d'investigation et les témoignages des témoins et les constats techniques seront pris en compte pour déterminer les circonstances précises de l'accident.