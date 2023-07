Pierre-François Mourier est le nouveau recteur de l'académie

Conseiller d'État, ancien élève de l'École normale supérieure et agrégé de lettres classiques, Pierre-François Mourier a enseigné la langue et la civilisation latines à l’université de Lille 3, a été secrétaire de rédaction de la revue Esprit et directeur du département des sciences humaines de l’École nationale supérieure du Paysage de Versailles.



Au début des années 2000, il devient conseiller pour l’éducation et la culture du Président de la République. Il a par ailleurs occupé les fonctions d’attaché culturel à New-York, puis entre 2007 et 2010, celle de consul général de France à San Francisco.



Nommé ambassadeur de France en Slovénie en 2012 après avoir été deux années durant directeur général adjoint du Centre d’analyse stratégique, il est depuis mars 2018 à la tête de France Éducation international.