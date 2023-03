Pierre ASSOUGUERAYA : un centenaire de plus à Saint-Paul !

Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, compte un centenaire supplémentaire. Pierre ASSOUGUERAYA vient de fêter ses 100 ans ce 11 mars 2023. Noël JEAN-BAPTISTE, délégué au Bassin de vie du Guillaume, était présent pour célébrer ce moment inoubliable.



Pierre ASSOUGUERAYA vit en famille d’accueil à Palmiste chez Marie Claire DIJOUX qui s’occupe de lui avec plaisir. Ce centenaire a travaillé dans un premier temps en tant que chauffeur livreur pour la famille CHANE-YOOK et ensuite en tant qu’employé dans les champs pour une famille de Villèle. Il n’a pas d’enfants, mais c’est accompagné de ses amis, de son médecin traitant et des infirmiers qu’il fête ses cent ans, se laissant même aller à quelques petits pas de danse.



La fête a eu lieu chez sa famille d’accueil à Palmiste où il est arrivé il y a 7 ans. L’accompagnante, Marie Claire DIJOUX, est très heureuse de célébrer cette anniversaire : « Monsieur Pierre, est le premier que j’ai accueilli chez moi. Je suis fière du travail que j’exerce surtout quand on voit le sourire et la santé de Monsieur Pierre aujourd’hui. »



Nous avons demandé au médecin quel est son “traitement” de longévité : « la joie de vivre, le sourire, le partage. C’est ce que l’on retrouve chez les centenaires. » précise le spécialiste. Saint-Paul, Ville Amie des Aînés, continue d’honorer ses gramounes.