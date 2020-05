Piégés en Afrique du Sud, des Réunionnais appellent à l'aide

Le déconfinement n'a pas signé la fin de la galère pour les Français piégés par la fermeture des frontières fin mars. Si nous avons pu vous relater la fin heureuse de nombreux réunionnais bloqués à Madagascar, en Asie ou en Afrique du Sud ces dernières semaines, ils sont encore quelques-uns à désespérer que leur situation s'arrange.C’est le cas d’Audrey et de Cédric. Les deux clients d’Air Mauritius ont eux aussi été laissés à leur sort sur le continent africain.Les deux Réunionnais sont arrivés en Afrique du Sud le 6 mars pour un séjour professionnel. Leur retour était programmé pour le 26 mars mais c’était sans compter la fermeture en cascade des frontières du fait de la pandémie du coronavirus.Depuis cette date, Audrey et Cédric vont de désillusion en désillusion. "Air Mauritius nous avait dit qu’un vol serait possible le 16 mai, avant de l’annuler quinze jours avant. Puis la compagnie nous a annoncé un vol pour le 2 juin, qu’ils viennent d'annuler", raconte Cédric. Maintenant, la compagnie repousse l’échéance pour le mois de juillet, sans toutefois donner de date pour l’instant. Mais le couple ne sait pas comment il pourra aller jusque-là."Notre seul et unique recours est de prendre des vols KLM pour l'Allemagne, puis vers Paris pour rejoindre La Réunion. Le tout pour un budget de 3400 € pour nous deux, en plus de 1000 euros de taxi car les vols intérieurs sont annulés ici en Afrique du sud". C'est financièrement intenable, explique Cédric. Leur périple sans fin en Afrique du Sud a en effet eu des incidences sur leur situation à La Réunion. "Je vais devoir démissionner de mon travail et mon ami va également perdre sa société ouverte en janvier", précise sa compagne Audrey.Cédric fait part de son immense déception vis-à-vis de l’ambassade de France en Afrique du Sud. "Ils n'ont même pas un lit à nous proposer, même pas un bout de pain, illustre-t-il. Franchement, ils ne sont d’aucune utilité. C’est très très décevant. Si ça sert à ça une ambassade…", affirme-t-il, désabusé par le fait de se sentir totalement abandonné par l’institution représentant les français dans ce pays. Et ils ne sont pas les seuls à connaître le même sort depuis des semaines. "L'ambassade nous a affirmé hier qu'il y avait 9 autres réunionnais qui attendent comme nous un rapatriement", dit-il, sans toutefois avoir la possibilité d'entrer en contact avec eux.À l’image des nombreux réunionnais bloqués de part le monde ces dernières semaines, c’est donc par le canal médiatique qu’il espère son salut. Avec comme pour Christelle ou Laurent une fin tout aussi heureuse.19 mars : Inde, Kuala Lumpur, Singapour... Plusieurs centaines de passagers réunionnais bloqués à l'étranger 21 mars : [Pierrot Dupuy] Air Mauritius se fout de la gueule des Réunionnais : 250 passagers livrés à eux-mêmes 22 mars : Abandonnée par Air Mauritius à Madagascar, elle appelle à l'aide dans une vidéo 8 avril : Touristes bloqués en Afrique du Sud: KLM organise le rapatriement de 1 500 Néerlandais via Gillot