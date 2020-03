A la Une ... Pic de houle dans la nuit sur les côtes Ouest et Sud, vendredi sec et assez chaud

Temps sec sur la zone Réunion/Maurice. Prévisions pour la nuit du 19 au 20 Mars



➡️ Peu de nuages taquinent les étoiles.



🎏 Les brises dominent au cours de la nuit.



🌊 La mer est forte sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec une houle de Sud-Ouest qui peut atteindre 3m.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 21 et 25° sur la côte. Une relative fraîcheur favorisée par la nuit claire s'installe dasns les hauts. Les stations les plus fraîches comme celles du volcan de Bourg Murât ou du Maïdo peuvent afficher des valeurs proches voire légèrement inférieures à 10°.



Prévisions pour la journée du Vendredi 20 Mars



Soleil à son avantage. Risque pluvieux très faible l'après-midi.



➡️ En début de matinée: quelques nuages trainent localement mais devraient céder rapidement la place au soleil.

Les thermomètres grimpent rapidement après 8heures notamment sur la moitié Nord.



➡️ L'après-midi les pentes du Nord sont davantage dans le gris mais a priori seules quelques gouttes isolées sont possibles.

L'impression de beau temps persiste sur l'île.



🎏 Le vent est généralement faible avec quelques accélérations locales sur la côte.



🌊 La houle s'amortit déjà atteignant 2m entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. De Sainte Rose à la Baie de Saint Paul en passant par le Port la mer est peu agitée.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches ou légèrement supérieures aux normales dans le Nord et l'Ouest mais elles sont moins chaudes sur le littoral Sud. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h22 le 20 -- Coucher du soleil : 18h28 le 20



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1011.1 hectoPascals. 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 25 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Philippe 27 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 22 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 25 Salazie 24 ➡️ Peu de nuages taquinent les étoiles.🎏 Les brises dominent au cours de la nuit.est forte sur les côtes Ouest et Sud de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec une houle de Sud-Ouest qui peut atteindre 3m.voyagent entre 21 et 25° sur la côte. Une relative fraîcheur favorisée par la nuit claire s'installe dasns les hauts. Les stations les plus fraîches comme celles du volcan de Bourg Murât ou du Maïdo peuvent afficher des valeurs proches voire légèrement inférieures à 10°.➡️quelques nuages trainent localement mais devraient céder rapidement la place au soleil.Les thermomètres grimpent rapidement après 8heures notamment sur la moitié Nord.➡️les pentes du Nord sont davantage dans le gris mais a priori seules quelques gouttes isolées sont possibles.L'impression de beau temps persiste sur l'île.est généralement faible avec quelques accélérations locales sur la côte.s'amortit déjà atteignant 2m entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table. De Sainte Rose à la Baie de Saint Paul en passant par le Port la mer est peu agitée.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches ou légèrement supérieures aux normales dans le Nord et l'Ouest mais elles sont moins chaudes sur le littoral Sud. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h22 le 20 --18h28 le 20🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1011.1

Températures sous abri à 13heures rapportées par les stations de Météo France. La chaleur hier était observée dans le Nord. Elle s'est déplacée dans la région du Port aujourd'hui.



17h: cumuls de pluie des dernières 24heures relevés dans les stations de Météo France: bien maigre récolte.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Vents faibles et temps sec sur les Mascareignes.



Tendances générales pour le weekend. ➡️ Temps calme, ensoleillé le matin alors que les nuages de l'après-midi sont peu musclés.



🌡️ Nuits un peu fraîches dans les hauts.



🎏 Un peu plus de vent dans le Sud dimanche.



🌊 La houle dépasse à peine 1m samedi alors que dimanche seul le vent agite réellement la mer du côté de Saint Pierre. PATRICK HOAREAU Lu 319 fois







Dans la même rubrique : < > Pandémie de Covid-19: Les voyants ne l'avaient pas prédite Didier Birig, secrétaire national de FO Santé: "Si on respecte bien les consignes de sécurité, on aura peu de cas graves"