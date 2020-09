La grande Une Photos volées et chantage : Le jeune pervers condamné à une peine de 3 ans de prison

Dimitri H., 23 ans, était jugé ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir piraté les profils Facebook et Messenger de plusieurs dizaines de jeunes femmes. Placé en détention provisoire le 21 février dernier, c'est libre et sous contrôle judiciaire qu'il s'est présenté à l'audience. Par S.H-R.L - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 20:05 | Lu 534 fois





Le mode opératoire du jeune homme était bien rodé. Il piratait les comptes Facebook de ses victimes afin de dérober des photos intimes sur leurs profils. Ensuite, il récoltait les photos intimes et les adresses puis les menaçait de les diffuser à leurs amis Facebook si elles ne lui en fournissaient pas d’autres. Il s'avère qu'il a parfois envoyé ces photos aux amis "FB" des ses victimes. Il récoltait essentiellement des photos intimes, de sous-vêtements, de nu, ainsi que des clichés d'actes sexuels.



Lors de cette audience, le président, après la lecture des faits, essaye de comprendre les raisons qui ont poussé le jeune homme à agir de la sorte. Il n'obtient en retour qu'un simple "sans aucune raison précise" de la part du prévenu, et ce dernier d'ajouter qu'il "s'agit d'"un moment d'égarement". Ce résumé quelque peu léger ne manque pas d'agacer le président d'audience rétorquant à juste titre : "Vu le nombre de victimes, ce n'était pas un égarement".



"Ça va bien dans la tête ?"



Le magistrat lui demande alors de se retourner et de regarder les victimes dans la salle : "Que diriez-vous à ces femmes?", lui lance le président. "Je suis désolé, j'ai pas pensé aux conséquences que ça pourrait avoir" , répond le jeune homme.



Déjà convoqué devant le tribunal en février dernier, il avait pourtant continué à agir. Pour autant, le prévenu persiste à dire que c'est un individu qui a fait ça avec des photos de lui et sa copine, puis qui l'a forcé à le faire à d'autres filles. Il en aurait pris l'habitude ensuite. Sauf que l'enquête met en exergue que l'adresse IP de l'homme qui l'a menacé en premier est...la sienne.



Avant de laisser la parole aux parties civiles, le président ne manque pas de qualifier ces agissements de "petit jeu pervers" et conclu par cette phrase sans concession ni ambiguïté : "Ça va bien dans la tête ?". En effet, le jeune homme n'hésitait pas à demander des vidéos à des femmes enceintes, ou qui avaient leurs enfants mineurs avec elles. "Il s'est attaqué en chaîne, d'un carnet d'adresse à un autre", décrit la procureure de la République qui indique qu'au moins 55 victimes sont identifiées.



"Il tire une jouissance du contrôle"



"Il a été entendu une première fois en 2017 dans l'enquête mais a continué son comportement. Après sa garde à vue et après l'audience de cette année, il a continué ! Il tire une jouissance du contrôle. C'est un prédateur extrêmement dangereux car il continue quoi qu'il arrive !", poursuit le parquet. Elle requiert à l'encontre du jeune pervers une peine de 3 ans dont la moitié avec sursis probatoire assorti d'un mandat de dépôt. Elle requiert également une interdiction d'entrer en contact avec les victimes.



Selon l'avocat de la défense, Il s'agit avant tout de "dégonfler" le nombre de victimes : "S'il y a plus de 70 victimes pour le piratage, il y en a moins pour l'usurpation d'identité, et encore moins pour les discussions et les vols de photos et encore moins pour la diffusion des photos. Au final une dizaine de victimes. Un mois de prison, oui ça fait réfléchir !", soutient-il la ligne de défense convenue avec son client.



