Photos et vidéo - Incendie au Maïdo : Un important dispositif des pompiers déployé

Incendie au Maïdo : Un important dispositif des pompiers déployé

L'incendie qui s'est déclaré hier soir au Maïdo est toujours en cours. Une dizaine d'hectares a déjà brulé. Le feu se serait déclaré non loin du belvédère et se serait rapidement propagé sur les rampes de Mafate. Un important dispositif de pompiers est sur place. Photos et vidéo signées Serge Marizy Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 7 Novembre 2020 à 10:21 | Lu 537 fois





























