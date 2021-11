Société Photos - Visite de Frédérique Vidal à la rencontre des chercheurs de l'Observatoire volcanologique et de la Maison du Volcan

Après s'être rendue ce vendredi au campus du Moufia, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a poursuivi ce samedi ses temps d'échanges avec les acteurs de la recherche, cette fois ci au Tampon. (Photos : Serge Marizy). Par NP - Publié le Samedi 20 Novembre 2021 à 11:40

La ministre, accompagnée du préfet Jacques Billant, du sous-préfet de Saint-Pierre et du maire du Tampon André Thien-Ah-Koon, a visité ce matin l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Une présentation du centre et de ses activités a été faite par Aline Peltier, directrice de l'OVPF.



Frédérique Vidal s'est ensuite rendue à la Maison du Volcan. Elle en a profité pour rencontrer des lycéens tamponnais participant actuellement à la Fête de la Science.



Cette matinée s'est terminée par une conférence sur le volcan en présence des équipes de l'Observatoire et d'un maitre de conférence de l'université, où Frédérique Vidal a pu avoir un aperçu des dernières recherches effectuées sur le Piton de la Fournaise mais aussi au volcan sous-marin découvert récemment à Mayotte.