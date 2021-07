Société Photos - Une soirée couronnée de succès pour les 15 ans de 1000 Sourires

Sur la scène du Téat de Champ Fleuri, une quinzaine d’artistes se sont donnés rendez-vous le samedi 10 juillet dernier pour célébrer les 15 ans de l'association 1000 Sourires. Le communiqué : Par N.P - Publié le Mercredi 14 Juillet 2021 à 15:20





Autour des parrain et marraine historiques de l’association, Marie-Alice Sinaman et Thierry Jardinot, un plateau composé d’une quinzaine d’artistes tels que Missty, Mickaël Pouvin, Jérôme Clerville, Kénaëlle, Dj Sebb, Junior, le groupe PLL, Gwendoline Absalon, Médérice, Audrey Dardenne, Wizdom, le magicien David Gabriel, Clara, Tias, Joël Manglou, Pix'l ou encore les break-danseurs de l’Association Coeur de Rue, se sont relayés sur scène durant un show de près de 3h, le tout animé d’une main de maître par Katiana Castelnau et Dominique Louis, présentateur officiel de 1000 Sourires.



Il est d’usage de dire que les absents ont toujours tort mais avec 1000 Sourires ce n’est toujours pas le cas. Le spectacle sera en effet diffusé sur Réunion la 1ère dès le mois de septembre grâce à une captation exceptionnelle tout au long de la soirée.



1000 Sourires c'est à ce jour : 263 opéRations réalisées et 10 874 marmailles parrainés.



Site de l’association :

Facebook :

