Photos : Un appartement complètement détruit par les flammes à Sainte-Clotilde

Appelés sur place, les pompiers et les policiers ont dû faire évacuer les résidents pour circonscrire l’incendie qui s’était déclaré au 3e étage.



Peu avant l’arrivée des secours, ce sont des locataires qui, munis des extincteurs présents dans la résidence, ont tenté de contenir le sinistre qui n’a heureusement pas fait aucune victime.



Ses occupants, une femme et un enfant, ont été brûlés aux pieds et ont été pris en charge sur place par les secours.



L’appartement a quant à lui été entièrement détruit.