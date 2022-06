A la Une .

Photos - Troisième déplacement aux urnes cette année avant un quatrième dimanche prochain

C'est la troisième fois en 2022 que les Français sont appelés à se prononcer en faveur de tel ou tel candidat. Et le faible taux de participation attendu ne devrait pas permettre aux électeurs réunionnais d'échapper à un nouveau déplacement vers leur bureau de vote dimanche prochain. En effet, pour être élu au premier tour de scrutin, un candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Autant dire impossible en l'état actuel de la mobilisation électorale. En 2017, les 7 circonscriptions de l'île avaient connu un second tour. Ces photos sont signées Pierre Marchal (Anakaopress) et ont été prises ce matin à l'hôtel de ville de Saint-Denis.