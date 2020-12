Photos - Sur la piste de La Réunion, Kevin Mayer et les combinards s'élancent vers 2021

Le Meeting de La Réunion fête ses dix ans en inscrivant les épreuves combinées à son programme. Et quoi de mieux que La Ligue réunionnaise d’athlétisme d'accueillir le plus grand nom actuel de la discipline en la personne de Kevin Mayer, champion du monde du décathlon (Londres 2017), et champion du monde en salle de l'heptathlon.



Les objectifs sont clairement affichés pour lui : se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo (8350 points) pour aborder sereinement les mois de préparation jusqu’à l’été prochain et faire mieux qu'il y a quatre ans et une médaille d'argent.