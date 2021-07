La grande Une Photos - St-Benoît : Il découvre un oeuf géant sous sa poule

Jerry est un éleveur de l'Est. Ce Zinfonaute a contacté la rédaction pour partager une découverte de (grande) taille ! Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 18 Juillet 2021 à 08:51





Il a notamment des Coucous de Malines à tête de Dindon. Et c'est sous l'une de ces poules qu'il a fait une découverte impressionnante ! Un oeuf qui ressemble plus à celui d'une oie que d'une poule et qui pèse plus de 132 grammes !



Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jerry et sa femme décident de se préparer une omelette géante et découvrent un autre oeuf (de 50 grammes) à l'intérieur du premier oeuf géant !



Le couple de Bénédictins s'est depuis régalé mais s'interroge maintenant ! Cet oeuf de 132 grammes a-t-il battu un record de France ? Car Jerry n'a trouvé qu'un seul précédent en métropole, un oeuf de "seulement" 100 grammes !



Plus d'informations sur sa page Facebook. Jerry est un éleveur amateur de volailles bien particulières (Brahmas, Coucous de Malines, Géantes de Jersey ou encore Orpington).Il a notamment des Coucous de Malines à tête de Dindon. Et c'est sous l'une de ces poules qu'il a fait une découverte impressionnante ! Un oeuf qui ressemble plus à celui d'une oie que d'une poule et qui pèse plus de 132 grammes !Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jerry et sa femme décident de se préparer une omelette géante et découvrent un autre oeuf (de 50 grammes) à l'intérieur du premier oeuf géant !Le couple de Bénédictins s'est depuis régalé mais s'interroge maintenant ! Cet oeuf de 132 grammes a-t-il battu un record de France ? Car Jerry n'a trouvé qu'un seul précédent en métropole, un oeuf de "seulement" 100 grammes !



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur