A la Une . Photos - Sébastien Lecornu et Bérangère Abba se mettent au vert dans le sud

La visite ministérielle entamée dimanche a pris un virage plus "nature" ce mercredi. Après être allée à la rencontre des gardiens de la faune marine le matin au large de Saint-Gilles, Bérangère Abba a chaussé ses baskets pour emprunter le sentier de l’Aire de bon accueil situé aux Makes à Saint-Louis. La secrétaire d’Etat chargée de la biodiversité auprès de la ministre de la Transition écologique ainsi que le ministre des Outre-mer ont pu apprécier le travail de préservation mené grâce à un chantier de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. La visite était notamment assurée par le président du Département Cyrille Melchior et la première magistrate de Saint-Louis, Julianna M’Doihoma. Découvrez les photos prises par Serge Marizy ce mercredi après-midi. Par Ilona Payet - Publié le Mercredi 19 Août 2020 à 22:39 | Lu 262 fois