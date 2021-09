A la Une . Photos - Première expérience militaire pour les marmailles de 1000 Sourires

1000 Sourires c'est à ce jour 265 opérations réalisées et 10 964 marmailles parrainés. La dernière en date a permis à une soixantaine d’enfants de passer une journée inoubliable au 2ème RPIMa de Pierrefonds. Par LG - Publié le Samedi 25 Septembre 2021 à 17:54





Les Very Important Marmailles (VIM) de 1000 Sourires ont participé tout d’abord au traditionnel cérémonial de lever des couleurs aux côtés des militaires. Ils se sont ensuite dirigés vers les trois ateliers qui avaient été préparés pour eux par les combattants : un atelier découverte du matériel militaire tels que les équipements de défense des snipers, les différentes armes utilisées par les soldats de l’armée française ou encore leur véhicule tout-terrain favori, l’indétrônable P4 ; un atelier apprentissage des deux types de parachutes dont se servent les soldats de l’air et qui pèsent plus de 15 kilos chacun ; et enfin un atelier parcours du commando où les enfants ont pu lancer des grenades sur les ennemis et ont appris à se battre équipés de tenues de combat.



Une journée intense, comme le souligne Ibrahim Ingar, fondateur et président de l’association 1000 Sourires : « Cette 265ème opération au 2ème RPIMa de Pierrefonds est une vraie réussite. C’était un plaisir d’être accueillis sur ce régiment et permettre à une soixantaine d’enfants aujourd’hui de passer un moment de citoyenneté. Ils ont pris le bus ce matin sans savoir où ils allaient et une fois de plus, nous avons réussi à les faire voyager sans quitter l’île. Je tiens à remercier le colonel Geoffroy Rondet, chef de corps du 2ème RPIMa et ses équipes pour cette opération qui vient renforcer une fois de plus le partenariat acté depuis 2006 entre notre association et les FAZSOI ainsi que ses composantes terre, air et mer. »



