A la Une . Photos : Manifestation antipass du Chaudron à la préfecture

Quelques centaines de manifestants se sont retrouvés au Chaudron pour marcher en direction de la préfecture. Au fur et à mesure de la marche, le nombre de participants a augmenté pour arriver à plus de 1000 personnes à leur arrivée à la préfecture. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 28 Août 2021 à 14:49

Ce sont quelque 200 manifestants qui se sont rassemblés ce samedi 28 août sur la place du marché du Chaudron à l’appel des organisateurs anti-pass sanitaire.



Après un bref discours qui entendait éviter les amalgames et surtout de ne pas échauffer les esprits, le groupe de manifestants s’est dirigé à pied le long des trottoirs par la rue Maréchal Leclerc jusqu’au boulodrome du Barachois.



L’ambiance est bon enfant et les participants ont indiqué ne pas vouloir bloquer la route.



Au fur et à mesure du déplacement, les rangs des manifestants ont commencé à grossir pour arriver entre 1000 et 1500 personnes. Arrivés rue de Paris, ils ont finalement décidé d’occuper l’espace en se rendant vers la préfecture.