A la Une .. Photos - Les pompiers de La Réunion formés aux largages du Dash 8

Le relatif répit offert aux pilotes du Dash et aux pompiers au sol permet d'ajuster leurs futures interventions. Les photos sont signées Serge Marizy de Zone Australe Production. Par LG - Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 à 11:13

Un stage de quinze jours est actuellement suivi par des pompiers du SDIS 974. Il est dispensé par des pompiers de métropole spécialisés dans les opérations de feux de forêt. Cette formation permet notamment de savoir comment et où se positionner à l'approche du bombardier d'eau et les manœuvres de sécurité à respecter.



Comme chaque année depuis une décennie désormais, l'avion bombardier de la sécurité civile est déployé à La Réunion pour parer aux ravages occasionnés par les incendies durant la saison sèche. L'oiseau rouge et blanc est manœuvré par deux équipages différents, soit quatre pilotes, qui se relaient chaque jour.



Entre deux sorties pour des interventions réelles, leur semaine de travail est constituée de vols d’entraînement au rythme de deux sorties par semaine. Ce qui était le cas cette semaine sur ces photos signées Serge Marizy à la Plaine des Cafres, à Saint-Leu, Cilaos et Mafate pour des largages d'entraînement.