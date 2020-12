Société Photos - Les militaires des FAZSOI parés pour la saison cyclonique

Du 04 au 09 décembre 2020, les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) ont mené un exercice d'assistance médicale d'urgence sur l'île de Tromelin en liaison avec le personnel des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 17 Décembre 2020 à 16:42 | Lu 183 fois

Dans le cadre de cet entraînement interarmées, plusieurs moyens FAZSOI ont été mobilisés, tels que la frégate de surveillance (FS) Floréal, les chuteurs et spécialistes TAP du 2e régiment de parachutistes d'infanterie de Marine (RPIMa) et de la direction interarmées du service de santé (DIASS) et un CASA CN 235 de l'escadron de transport 50 (ET 50). L'ensemble de ces forces a permis de mener à bien ce scénario validant la mise en sécurité puis l'évacuation d'un blessé grave des TAAF après la mise en place par saut opérationnel à grande hauteur d'une équipe médicale.



Baptisé "TAMARIN 2020", cet exercice a été dirigé par l'état-major interarmées des FAZSOI qui a coordonné les actions des différentes armées, directions et services durant toute la durée de la mission. Ainsi, une équipe de marquage du 2 e RPIMa a été accueillie par le Détachement de la Légion Etrangère de Mayotte (DLEM) puis mise en place sur Tromelin afin de vérifier les conditions météorologiques et guider l'avion et l'équipe de Chuteurs.



Cette dernière, constituée de commandos parachutistes du 2ème RPIMa, d'un médecin et deux infirmiers de l'antenne médicale de Saint-Pierre, issus des forces spéciales, a été larguée à 2500 m au-dessus de l'île en emportant plus de 200 kg de matériel médical. Une fois posé au sol, le détachement a assuré une médicalisation d'urgence puis une évacuation par voie maritime grâce à l'hélicoptère Panther de la FS Floréal.



Déployé depuis plus d'un mois au Nord de l'océan Indien dans le cadre de la mission Enduring Freedom avec la coalition internationale Combined Task Force (CTF) 150, la FS a clôturé son déploiement en participant à l'exercice.

L'exercice TAMARIN a ainsi permis de valider un mode d'action original face à un besoin concret puisqu'au minimum 20 heures de navigation sont nécessaires depuis la Réunion pour rejoindre l'ile de Tromelin sur laquelle 3 scientifiques des TAAF sont déployés.



Les 1 700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d'appui principal du théâtre "océan Indien" pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l'immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l'ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d'intervention rapide.















