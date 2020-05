[Photos] Les gendarmes de la compagnie St-Paul au plus près des gramounes

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul ont partagé ce weekend, une centaine de messages adressés à nos aînés des EHPAD de La Possession et de Saint-Gilles-Les-Bains.



Ces contributions provenant des jeunes et moins jeunes ont été unanimement appréciées par nos gramounes. Le message est passé et le sourire de nos anciens vaut mille mercis.