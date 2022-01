A la Une . Photos - Les anti-pass de retour dans la rue en 2022

Les opposants au pass vaccinal se sont donné rendez-vous ce samedi pour "relancer la machine", à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Un mouvement qui intervient après les propos polémiques du président de la République, lequel a déclaré vouloir "emmerder" les non-vaccinés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 8 Janvier 2022 à 12:00

Emmanuel Macron serait-il le chargé de communication du QG Zazalé ? La question pourrait presque être légitime tant la temporalité des évènements leur est favorable.



Le 4 janvier dernier, les militants publiaient sur leur page Facebook un appel à manifester le samedi 8 janvier dans le sud et dans le nord contre le pass vaccinal. Le rendez-vous était donné à 10h au niveau du rond-point Moulin Maïs à Saint-Pierre et à 11h au Barachois.



Si le QG Zazalé affirmait vouloir "relancer la machine" en appelant tous les opposants à la loi, force est de constater qu’Emmanuel Macron est arrivé avec le carburant dès le lendemain, en déclarant "avoir très envie d'emmerder" les non vaccinés.



Cette mobilisation locale vient en écho à une mobilisation nationale. Plusieurs dizaines de manifestations sont annoncées dans de nombreuses villes de France ce samedi pour protester contre le pass vaccinal et les mesures sanitaires.



Les photos sont signées Pierre Marchal - Anakaopress































Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur