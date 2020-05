A la Une ... [Photos] Le tribunal judiciaire de St-Denis ouvre ses portes au public après 50 jours de confinement Dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire en raison de la crise du coronavirus, le tribunal judiciaire de Saint-Denis accueil a rouvert physiquement l'accueil aux justiciables. Toutes les précautions on été mises en place afin de respecter la distanciation sociale et les gestes barrières. Un distributeur de gel est également mis à disposition à l'entrée du tribunal. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 11 Mai 2020 à 10:09 | Lu 101 fois









