A la Une . Photos - Le rassemblement anti pass de Saint-Leu se termine par un apéro citoyen

Si le chef-lieu a une nouvelle fois vu la plus grosse mobilisation des anti pass sanitaire, des manifestations se sont également tenues dans l’ouest ce samedi 14 août. Par LG - Publié le Dimanche 15 Août 2021 à 09:51

Saint-Leu et Saint-Paul maintiennent leur rendez-vous de protestation comme chaque samedi.



Les deux cortèges constitués à partir de 14 heures ont convergé tout doucement vers la place de l’hôtel de ville.



Le mouvement Extinction Rebellion Réunion reporte que 216 personnes on participé à cette mobilisation sur Saint-Leu et "sensiblement la même mobilisation sur Saint-Paul, signe que le mouvement s'ancre également dans ces deux villes pour la deuxième semaine d'affilée".



"A Saint-Leu, le rassemblement s'est terminé par un apéro citoyen et par petits groupes sur le parvis de la mairie pour dénoncer le pass sanitaire obligatoire dans des lieux tels que les bars et restaurants", commente Extinction Rebellion.



Les manifestants ont prévu de se retrouver au même lieu et à la même heure samedi prochain.