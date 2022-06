A la Une .

Photos - Le centre-ville de St-Denis renoue avec la musique

Après plus de deux ans d'absence, la Fête de la musique était de retour ce mardi à Saint-Denis, pour le plus grand bonheur du public qui a répondu présent. En effet, le coeur de ville dionysien était noir de monde pour pour cette édition 2022. Entre 700 et 800 ont répondu présent, répartis sur la trentaine de points d’animation accueilleront divers styles musicaux : hard rock, reggae, pop, maloya, variété française, batucada, etc. Retour en images signé Pierre Marchal/Anakaopress.