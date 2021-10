Photos - Le Dash 8 fait son retour à La Réunion

Parti de Nîmes, le Dash 8 a atterri jeudi à 19H30 à l'aéroport de Pierrefonds. Le bombardier d’eau devait arriver en fin de matinée de jeudi mais, interdits de vol au-dessus de la Tanzanie, les pilotes ont dû modifier leur plan de vol. D'où un atterrissage décalé à 19H30.



A La Réunion comme chaque année en période sèche, il aura pour mission de renforcer les équipes au sol du SDIS 974, d’assurer la surveillance et de se rendre dans les zones difficiles d’accès en cas d’incendie. En intervention, l'aéronef largue un produit qui retarde la progression des flammes, un gel ignifugeant. Particulièrement rapide, il est capable de se rendre sur les différents sites du territoire en un temps record.



Son premier séjour à La Réunion remonte à 2010, lors des incendies qui avaient violemment ravagé le Maïdo. L'appareil avait été sollicité pour venir en aide en urgence aux soldats du feu qui luttaient contre les flammes et effectuer rotations et largages. Il aura fallu 11 jours pour venir à bout du feu, acte volontaire dévastant des centaines d’hectares et détruisant de nombreuses espèces.



Depuis, le Dash 8 se rend annuellement sur l'île à l’approche de l’été austral, dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt.