A la Une .. Photos : Le 2e RPIMa célèbre la Saint-Michel

Durant deux jours, les parachutistes du 2e RPIMa ont célébré Saint-Michel, leur saint patron. Les militaires ont organisé une séance de sauts à L’Étang-Salé pour l’occasion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 1 Octobre 2021 à 07:26

Le communiqué :



Mercredi 29 et jeudi 30 septembre 2021, les militaires du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine ont célébré leur patron, Saint-Michel, « le premier guerrier venu du ciel », en présence du général Laurent Cluzel, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien.



En 1948, alors que plusieurs parachutistes venaient de perdre la vie lors d’un saut, le père Jego, aumônier du 3e Bataillon du 1er régiment de chasseurs parachutistes, après avoir béni les fanions au nom de Saint-Michel lors de la messe célébrée en la cathédrale de Hanoi, conclut son homélie par une vibrante acclamation qui depuis se perpétue : « Et par Saint-Michel, vive les parachutistes ! ». Le culte de Saint-Michel, l’archange « propugnator » (qui combat, défend, soutien, protège) descendu du ciel à la tête de ses milices célestes pour combattre la révolte des mauvais anges, s’associa donc à la mission combattante et aéroportée des parachutistes, et fut adopté officiellement sous l’impulsion du Père Casta, aumônier principal des troupes aéroportées d’Indochine.



À La Réunion les « paras du 2 » ne dérogent pas à la tradition. Mercredi, sous la protection de Saint-Michel et sous un magnifique soleil, plusieurs séances de sauts se sont déroulées à L’Étang-Salé, avec le soutien d’un CASA de l’armée de l’Air (Escadron de Transport 50 Réunion). Les célébrations se sont poursuivies ce jeudi à la caserne Dupuis, avec l’accueil des classes de défense et sécurité globale des collèges Les Tamarins (Saint-Pierre) et Marcel-Goulette (Saint-Leu), une exposition doublée d’une conférence sur les 60 ans de l’opération « Charrue courte » (une des plus grosses opérations aéroportées de la France, visant libérer la base aéronavale de Bizerte, en Tunisie), la messe de la Saint-Michel et une prise d’armes nocturne. Ainsi, la grande famille parachutiste a pu dignement fêter son saint patron.



Rappelons que le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.































