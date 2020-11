A la Une . Photos - La Réunion et le ministre des Outre-mer rendent hommage aux soldats de 14-18

La commémoration célébrée ce 11 novembre 2020 dans le chef-lieu coïncidait avec la présence à La Réunion du ministre des Outre-mer. Sébastien Lecornu était aux côtés du représentant de l'Etat Jacques Billant, au pied du monument de la Victoire et de la Paix, pour rendre hommage à tous les morts pour la France, et plus particulièrement aux soldats ayant participé à la Première guerre mondiale. Une cérémonie d'hommage captée par Serge Marizy. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 11 Novembre 2020 à 13:04 | Lu 167 fois



































