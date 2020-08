A la Une . Photos : La Réunion et l’île Maurice visible l’une de l’autre

La page Facebook Energies tropicales partage de sublimes clichés où l’île Maurice est visible depuis la Plaine des Sables. Sans attendre, les Mauriciens ont renvoyé la pareille avec de magnifiques photos de La Réunion qui rendait visite à sa soeur. Par Aurélie Hoarau - Publié le Samedi 15 Août 2020 à 16:05 | Lu 633 fois

Le phénomène est rare, le rendant encore plus précieux. Le photographe Loïc Abadie a eu la chance et le talent pour rendre grâce à ce moment. C’est à la Plaine des Sables, 2 430 m d’altitude, que celui qui gère la page Facebook Energies tropicales a réussi à capturer cet instant. L’auteur s’est ensuite amusé à identifier les montagnes qui apparaissaient. Peu de temps après, des followers mauriciens de l’artiste lui envoyaient des photos de La Réunion visiblement depuis Maurice.





Des clichés qui ont poussé les internautes à partager les leurs dans les commentaires.















