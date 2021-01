La grande Une Photos - L'avion présidentiel atterrit à Gillot

L'avion de la Présidence de la République, désigné sous l'indicatif de vol Cotam0001, a atterri ce mardi à 7H30 sur la piste de Gillot. L'Airbus A300 au fuselage tout blanc mais avec la dérive et la gouverne de direction tricolore, a atterri à 7H30 sur le tarmac de l'aéroport Roland Garros. Par Régis Labrousse - Publié le Mardi 5 Janvier 2021 à 07:45





L'avion de la Présidence de la République, désigné sous l'indicatif de vol Cotam0001, a atterri ce mardi à 7H30 sur la piste de Gillot. L'A330-200 livré en 2010, avec la cocarde tricolore sur et sous les ailes, peut également servir pour les déplacements du Premier ministre, des membres du cabinet présidentiel ou certains membres du gouvernement.



Lors de la dernière et unique visite d'Emmanuel Macron à La Réunion, l’avion du président de la République avait fait un détour, vous vous en souvenez,



L'avion présidentiel, désigné sous le nom de code Cotam0002 ce jour d'octobre 2019 alors qu'il est généralement réservé au Premier ministre, avait fait un crochet plein sud après son décollage de Sainte-Marie au lieu de prendre la direction habituelle vers la métropole.



