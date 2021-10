A la Une . Photos - Dans les coulisses du dernier clip de Soan à St-André

Entouré de 15 jeunes danseurs et danseuses, le Saint-Andréen Soan a tourné un clip ce samedi à Champ-Borne au parc du Colosse puis aux abords de la Rivière du Mât les Bas. Un clip qui entre dans le cadre du projet #SayHi de la major Universal. (Texte et photos : Pierre Marchal) Par Pierre Marchal - Publié le Dimanche 3 Octobre 2021 à 15:34

C’est une ambiance particulière qui ont surpris plus d’un visiteur samedi à l’entrée du parc du Colosse à Champ-Borne sur la commune de Saint-André. En effet, une petite équipe participait au dernier clip de notre chanteur à la renommée nationale, Soan. Autour de lui, 15 danseurs de l’école municipale de Saint-André dirigés par Isabelle Hacquard et Rodérick Moignon l’accompagnaient.



A la réalisation de ce clip, le talentueux Parisien Shelis auteur du clip de Carla Lazzari, finaliste de The Voice Kids 2018, avec sa chanson "Bim bam Toi" qui comptabilise plus de 50 millions de vues sur Youtube.



Ce nouveau clip s’inscrit dans le cadre du projet européen #SayHi de la major Universal dont le but est de faire participer tous les pays de l’Eurovision sur une même chanson dans leur langue d’origine. Et Soan Arhiman représente la France et met une nouvelle fois La Réunion en lèr. Une nouvelle étape pour le jeune chanteur qui franchit encore un pas de plus dans sa carrière naissante.



Et ce projet s’inscrit tout à fait dans son nouvel état d’esprit et correspond en tous points aux valeurs qu’il défend. "C’est un projet qui me tient à cœur, autour de l’inclusion et du vivre-ensemble, symbole de La Réunion. Notre identité réunionnaise est un véritable exemple" confie le jeune chanteur entre deux selfies avec des fans.



2022 sera donc une année chargée pour Soan, vainqueur de l’édition 2019 de The Voice Kids saison 6. En prévision, la sortie de son single dont il ne veut rien dire pour le moment, et la très attendue sortie du film "Le petit Piaf" réalisé par Gérard Jugnot avec Marc Lavoine.



Parmi les autres projets, l’obtention de son brevet des collèges figure en bonne place. Car la star réunionnaise n’en délaisse pas pour autant les études. Et garde la tête sur les épaules.