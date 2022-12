Culture

Photos - Bois d’Olives fête le 20 décembre

Le quartier de bois d'Olives a organisé la première édition de "bois d'O fête le 20 décembre" avec un défilé sur la route principal sur le thème du 20 décembre et un concert avec les jeunes du quartier ainsi que d'autres artistes. Un évènement organisé en partenariat avec la ville de Saint Pierre et l'association "une chance, un projet" qui est porteur du projet. Dans la matinée, un tournoi de football s’est déroulé entre les différents quartiers de Saint-Pierre avec un village associatif. Un concert a eu lieu après le défilé.