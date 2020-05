[Photos] 1,7 million de masques débarquent à La Réunion

Pour cette livraison, la collectivité a affrété un avion de la Compagnie locale Air Austral opéré par Bolloré Réunion afin de ramener depuis Canton 1,7 million de masques chirurgicaux, 400 000 FFP 2 mais aussi des charlottes, surchaussures et lunettes de protection notamment.



"Nous sommes extrêmement heureux, dans le contexte commercial instable et en tension, généré par la crise sanitaire, que cet avion ait pu se poser à l Aéroport de Roland Garros ce samedi à 21heures. Ce vol direct Réunion Canton permet de rassurer la communauté des soignants par la constitution d'un stock tampon local et permet la reprise économique dans des conditions sanitaires les plus sécurisées possibles" affirme Didier Robert. Cette opération a été rendue possible grâce à la mobilisation du FSE (Fonds social Européen): "Le partenaire européen a su répondre présent lors de cette crise sans précédent" ajoute le Président de Région.



Cet arrivage massif à La Réunion a été rendu possible grâce aux efforts déployés par tous les partenaires durant plusieurs semaines. Selon Yolaine Costes, Vice-présidente de la Région Réunion, "cette grosse commande sera complétée par l'arrivée d'un deuxième avion d'Air Austral affrété par la Région Réunion et en provenance de Tianjin dès la semaine prochaine.Complétée également par la livraison rapide par bateau de combinaisons et de gants en provenance de Corée dont Bolorré Réunion assure la logistique d'acheminement jusqu'à la Réunion".