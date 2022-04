A la Une . Photos - ​On joue des coudes pour acheter des bouteilles d’huile

Ça se frite au rayon huile. A la manière des rush de fin d’année sur les produits prisés, on joue des coudes pour repartir avec des bouteilles d’huile de tournesol dans les grandes surfaces de La Réunion. Par LG - Publié le Samedi 9 Avril 2022 à 11:16





Pourtant, les distributeurs sont unanimes. Pour l’instant, il n’y a pas de pénurie d’huile de tournesol mais c’est le réflexe de sur-stockage qui accentue la raréfaction des bouteilles dans les rayons. Afin de limiter ce phénomène de panique, la chaîne de distribution E.Leclerc a par exemple informé sa clientèle en milieu de semaine que, dorénavant,



L’Ukraine produit 50% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Les deux tiers des importations françaises de tournesol proviennent de ce pays envahi par les troupes russes depuis le 24 février. De son côté, la Russie assure 30% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Un marché rendu compliqué par la guerre et l'arrêt du trafic maritime des ports ukrainiens.



Moins chère que les autres huiles, l’huile de tournesol entre aussi dans la composition d'autres produits. L’huile de tournesol est omniprésente dans l’alimentation transformée. Elle est ainsi utilisée comme corps gras dans les frites, les chips, les biscuits, les sauces, le poisson pané, la margarine ou encore les plats pour bébés. On connaissait la ruée vers l’or, voici la ruée sur les bouteilles d’huile. Dans une grande surface de Sainte-Marie ce samedi matin par exemple, de nombreux clients sont repartis les mains vides après un rush à l'ouverture des portes. Certains stocks n'ont même pas eu le temps d'être sortis des cartons.Pourtant, les distributeurs sont unanimes. Pour l’instant, il n’y a pas de pénurie d’huile de tournesol mais c’est le réflexe de sur-stockage qui accentue la raréfaction des bouteilles dans les rayons. Afin de limiter ce phénomène de panique, la chaîne de distribution E.Leclerc a par exemple informé sa clientèle en milieu de semaine que, dorénavant, l’achat de bouteilles serait limité à trois lors du passage en caisse L’Ukraine produit 50% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Les deux tiers des importations françaises de tournesol proviennent de ce pays envahi par les troupes russes depuis le 24 février. De son côté, la Russie assure 30% des exportations mondiales d'huile de tournesol. Un marché rendu compliqué par la guerre et l'arrêt du trafic maritime des ports ukrainiens.Moins chère que les autres huiles, l’huile de tournesol entre aussi dans la composition d'autres produits. L’huile de tournesol est omniprésente dans l’alimentation transformée. Elle est ainsi utilisée comme corps gras dans les frites, les chips, les biscuits, les sauces, le poisson pané, la margarine ou encore les plats pour bébés.