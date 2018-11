Photo satellite du jour: mini déluge à Saint André

Bonsoir toutes et tous😍



Photo satellite du jour: Npp à 14h06 en haute résolution.



Regardez bien juste au large de Saint André et de Bras Panon . On distingue bien les nuages bien formés(sommets plus hauts en altitude) porteurs de pluies potentiellement torrentielles et d'orages associées à de fortes rafales de vent.



Cette zone très active située au large de la Réunion et au sud ouest de Maurice ne va toucher que partiellement les régions du nord est de la Réunion mais suffisamment pour y provoquer un mini déluge pendant quelques heures.



La station Météo France(MF) du Colosse(Saint André) rapportera pratiquement 100mm en 3h de 14h à 17h. Dans le même temps Bras Panon rapportera 90.3mm et Saint Benoit 80.9mm.



Un peu plus à l'ouest à moins de 20minutes en voiture Gillot ne rapportait que 0.2mm!



Un léger décalage de cette bande très active davantage vers la Réunion et les conditions auraient été dégradées sur une zone plus large et sur un temps plus long.



A l'opposé la bande active a transité à quelques dizaines de kilomètres au sud ouest de Maurice qu'elle évitera donc de justesse.



Il s'agit d'une illustration supplémentaire de la difficulté de la prévision à un point donné lorsque la masse d'air est instable avec un risque orageux marqué.



Un point A peut être impacté alors que le point B situé à proximité reste pratiquement à l'abri.



Ce soir et cette nuit ce genre de scénario peut tout à fait se reproduire sans qu'il ne soit possible de dire avec certitude qui de Maurice ou de la Réunion est la plus à risque.



On peut probablement avancer que les régions orientales et l'intérieur restent les plus exposées mais le risque existe pour toutes les régions à Maurice. Mais les orages peuvent tout aussi bien transiter en majorité en mer...



A la Réunion la moitié ouest apparait nettement plus abritée.