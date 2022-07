A la Une . Photo jugée sexiste : ce qu’en disent les Vigies Requins

Sur le compte Facebook de Vrr Vigies Requins Renforcés, le choix de la photo d’une femme en bikini a beaucoup fait jaser. La direction réagit aux centaines de commentaires. Par Lola Sautron - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 17:10

Ce dimanche matin, les internautes réunionnais se sont insurgés suite à une publication devenue polémique. Pour annoncer qu’il n’y aurait pas de surveillance des zones de surf, les vigies ont utilisé une illustration jugée de mauvais goût.

Le directeur affirme que "c’était une erreur de photo. Pour la personne qui l’a publiée, cette photo c’était tout simplement une fille en maillot de bain avec une planche de surf, ce qui est la base du surf". Il affirme que derrière cette photo, "il n’y avait aucune connotation sexiste. On ne pensait vraiment pas que ce genre de photo allait créer une polémique". Au fil de la journée, lorsqu’ils ont compris que la photo faisait polémique, la publication a directement été supprimée.



Une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux

Le directeur de la ligue réunionnaise de surf réagit aux nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Est-ce qu’il comprend la polémique ? "Oui et non"

"Dans la mesure de la défense du féminisme, on peut interpréter ça d’une façon sexiste", concède le responsable. Il défend cependant la publication et explique : "Tous les jours on surveille le surf et tous les jours on voit des femmes en maillots de bain avec une planche de surf". Il conclut donc : "Il n’y a vraiment pas de connotation sexiste dans cette publication."