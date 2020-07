Photo : Le charme de l’hiver

4 nuits consécutives de gelées à la Plaine des Chicots, un record. La deuxième température la plus froide jamais enregistrée à la Roche Écrite a été enregistrée la nuit dernière avec -1,7°C. Météo France annonce encore une nuit glaciale à La Réunion pour ce samedi.



Il y aurait de quoi en déprimer plus d’un, mais pas Donny Leperlier. Ce photographe a profité que le volcan se couvre de son voile blanc pour saisir des clichés absolument fantastiques. Des photos qui rappellent que La Réunion pourrait inspirer plus d’un scénariste.