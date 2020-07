A la Une .. Photo : La comète Neowise vue de La Réunion

La comète Neowise continue à se balader autour de notre planète et notamment au-dessus de notre île. Un moment magique qu’a capté Maloyab Photographies. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 25 Juillet 2020 à 14:43 | Lu 366 fois

Elle ne reviendra pas avant 6 800 ans. La comète poursuit sa parade autour de la planète terre plus le plus grand plaisir des passionnés d’astrologie ou de photographie. C’est notamment le cas du photographe Maloyab qui a pris un malin plaisir à capter la comète dont le nom officiel est C/2020 F3. Un moment que le photographe partage avec les zinfonautes.







